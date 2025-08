Tăng độ bao phủ chính sách bảo hiểm xã hội và y tế cho TPHCM

Lấp khoảng trống an sinh

Những ngày cuối tháng 7, cảng cá Bình Châu (xã Bình Châu, TPHCM) nhộn nhịp tàu thuyền cập bến. Vừa vớt những mẻ cá tươi rói lên cầu cảng, ngư dân Trần Văn Bình (47 tuổi, ngụ xã Bình Châu) chia sẻ, trước đây người dân chài lưới ít quan tâm đến BHXH, BHYT, bởi đặc thù công việc lênh đênh trên biển khơi hàng ngày, chỉ lo kiếm thu nhập cho gia đình.

Gần đây, qua thông tin trên báo đài về một số trường hợp bị biến chứng nặng do có bệnh nhưng không đi khám vì không mua thẻ BHYT, nhiều gia đình đã quan tâm đến việc này hơn. Thậm chí, ông N.V.T. (chủ tàu cá, ngụ xã Long Hải) còn mua thẻ BHYT cho thuyền viên của mình. “Ngoài mua bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên, việc mua thẻ BHYT rất quan trọng, giúp anh em yên tâm làm việc bởi công việc này khá nặng nhọc, đau ốm có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông T. bày tỏ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là nhóm đánh bắt ven bờ, chưa có điều kiện tiếp cận BHXH, BHYT. Do đó, nhiều ngư dân mong thành phố hỗ trợ, giúp họ tiếp cận với những chính sách an sinh, nhất là khám chữa bệnh. “Ngư dân rất mừng nếu được chính quyền hỗ trợ mua BHYT. Ai cũng có lúc bệnh này bệnh kia, đau ốm có thể xảy ra bất kể khi nào, nhất là những người làm công việc nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro như nghề cá”, ông Hoàng Văn Sang (ngụ phường Vũng Tàu) tâm sự.

Không chỉ ngư dân, hiện nay một bộ phận người dân (đặc biệt là lao động ở nông thôn, hải đảo, lao động phi chính thức) chưa có điều kiện tham gia BHXH, BHYT. Để lấp khoảng trống an sinh xã hội đó, BHXH TPHCM đề xuất lãnh đạo thành phố đưa chỉ tiêu tỷ lệ độ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng…

Ngày 1-8, UBND các phường Đông Hòa, Dĩ An và Tân Đông Hiệp (TPHCM) đồng loạt thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm triển khai chính sách BHXH, BHYT đến từng hộ dân. Đồng thời có những giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng nhóm để triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Qua đó góp phần từng bước mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết, hội đã gắn việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT gia đình với thực hiện một số mô hình như “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ tiết kiệm để mua BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; tiết kiệm 5.000 đồng/ngày tham gia BHXH tự nguyện”...

Tổng hợp chính sách hỗ trợ tốt nhất của 3 địa phương

Bà Trần Thị Thảo (66 tuổi, ngụ phường Long Trường, TPHCM) vừa đến bệnh viện điều trị bệnh viêm đại tràng. Theo hóa đơn, bà phải trả viện phí khoảng 12 triệu đồng, nhưng nhờ có BHYT, bà chỉ thanh toán 1,7 triệu đồng. Bà Thảo không có lương hưu, cũng chưa đủ 75 tuổi để nhận trợ cấp người cao tuổi từ nhà nước. Dù kinh tế không dư dả nhưng hàng năm, con gái bà đều mua BHYT cho mẹ và các thành viên trong gia đình để phòng khi đau bệnh. Nghe thông tin BHXH TPHCM đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, mẹ con bà Thảo rất mừng. “Nếu thành phố có chính sách như vậy thì tốt quá, những người đang phụ thuộc như chúng tôi sẽ có thêm điểm tựa”, bà Thảo nói.

Thực tế, trước khi hợp nhất, TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đều có các nghị quyết nhân văn để hỗ trợ người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tỉnh Bình Dương (trước đây) có chính sách hỗ trợ mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho các nhóm đối tượng như tổ bảo vệ an ninh, trật tự; đối tượng 70-79 tuổi, bà con dân tộc thiểu số ở khu vực 1, người thất nghiệp quá 3 tháng chưa có việc làm, hộ thoát nghèo, học sinh tại khu vực 1, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) hỗ trợ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên; tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên. TPHCM (trước đây) hỗ trợ BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tổ bảo vệ an ninh, trật tự; người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, BHXH TPHCM tiếp tục thực hiện đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo nghị quyết HĐND tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đến khi những nghị quyết trên hết thời hạn thực thi hoặc có nghị quyết mới thay thế. Việc này nhằm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các nhóm người do ngân sách địa phương hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, liên tục quyền lợi của người dân trong diện được hỗ trợ.

BHXH TPHCM đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 địa phương trước đây để xây dựng Nghị quyết mới của HĐND TPHCM, nhằm đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ trên địa bàn TPHCM. Chính sách này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của TPHCM đối với người dân, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, an sinh xã hội một cách bình đẳng, liên tục và bền vững. Bên cạnh đó, xóa bỏ sự khác biệt giữa các khu vực.

Trong buổi làm việc với BHXH TPHCM và một số sở, ngành liên quan để nghe báo cáo, kiến nghị về các giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tiến độ để kịp đưa các nội dung chính sách xã hội vào kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm 2025.

Luật sư HÀ HẢI, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM: Hướng đến một hệ thống an sinh bền vững

Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Một trong những điểm đột phá lớn của luật là mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc. Luật mới hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân về BHXH, bảo đảm an sinh và tăng cường quyền lợi nhằm khuyến khích người lao động tham gia lâu dài. Đặc biệt, việc bắt buộc chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ quyền lợi của nhóm lao động tự do, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhưng ít được bao phủ bởi lưới an sinh chính thức. Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trên cả nước, việc mở rộng BHXH bắt buộc là một chiến lược quan trọng để thu hẹp khoảng cách an sinh giữa khu vực chính thức và phi chính thức. Không chỉ bảo vệ người lao động trước rủi ro mất sức lao động, bệnh tật hay tuổi già, việc tham gia BHXH còn giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và ngân sách nhà nước trong tương lai. Trong dài hạn, việc bắt buộc tham gia BHXH sẽ góp phần thu hẹp khu vực kinh tế phi chính thức, hướng đến một hệ thống an sinh bền vững hơn.

PGS-TS-BS NGUYỄN ANH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Nâng chất khám chữa bệnh BHYT

Với vai trò là hệ thống khám chữa bệnh, ngành y tế TPHCM đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhân dân. Trong đó, ngành y tế thành phố xác định tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, giữ được niềm tin của người dân đối với cơ sở khám chữa bệnh ngay từ cấp khám chữa bệnh ban đầu như trạm y tế, trung tâm y tế, các bệnh viện.

Ngành y tế thành phố cũng sẽ định kỳ công khai chỉ số hài lòng của người bệnh khám chữa bệnh BHYT đối với từng cơ sở khám chữa bệnh. Song song đó, đề xuất nhân rộng kiốt tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ người bệnh thủ tục mua BHYT ngay trong bệnh viện, từ đó sẽ sàng lọc được người bệnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời.