Công an TPHCM đang thu thập tài liệu về “trò chơi xổ số” Labubu

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết, Công an TPHCM đã nắm được phương thức hoạt động, cách thức tổ chức "trò chơi" này và đang thu thập tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Ngày 29-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin, từ tháng 7-2024 đến nay, Công an TPHCM đã phát hiện hơn 10.000 trường hợp xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh. Trong đó đáng chú ý có 775 trường hợp sử dụng biển số giả hoặc không gắn biển số. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 4.900 phương tiện. Đặc biệt, lực lượng CSGT phát hiện nhiều xe chở rác không đảm bảo tiêu chuẩn; đã xử lý, tạm giữ 51 xe vi phạm.

Liên quan đến "trò chơi xổ số Labubu" đang nở rộ trên mạng xã hội, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết, Công an TPHCM đã nắm được phương thức hoạt động, cách thức tổ chức "trò chơi" này. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã và đang thu thập tài liệu về hoạt động này để xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh, việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên sẽ cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với cả người bán và người mua.

Ngoài ra, việc người dân tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo (mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm…)

Từ đó, đại diện Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát hiện các hoạt động liên quan cờ bạc thì nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ công an tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Hình thức trình báo có thể trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an gần nhất; gọi điện thoại hoặc gửi đơn trình báo/tố cáo qua đường bưu điện đến cơ quan công an; trình báo qua ứng dụng VNeID. Danh tính người trình báo sẽ được cơ quan công an bảo mật (nếu người trình báo có yêu cầu).

