Công an TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc liên tỉnh

Trước đó, tháng 2-2024, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng do đối tượng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1978, ngụ huyện Củ Chi) cầm đầu. Công an xác định, Hùng lấy tài khoản Super Master trên trang bong88 chia nhỏ thành các tài khoản cá cược khác nhau.

Công an tống đạt các quyết định với các đối tượng

Sau đó, Hùng chia cho đồng phạm tổ chức cá độ bóng đá trên mạng với các trận bóng đá ở giải bóng đá Châu Âu (Euro 2024), giải bóng đá Nam Mỹ (Copa America).

Nhóm Hùng tại cơ quan công an.

Tháng 4-2024, sau thời gian củng cố hồ sơ, công an đã bắt giữ Hùng cùng 8 người khác. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật nhóm này dùng để đánh bạc. Tại công an, nhóm Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu công an xác định, từ tháng 2-2024 đến khi bị bắt nhóm Hùng đã giao dịch với số tiền đánh bạc hơn 50 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 3-2024, Phòng PC02 phát hiện một đường dây đánh bạc do Nguyễn Tuyên Huấn (sinh năm 1993) và Trần Phú (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Qua điều tra, công an xác định Huấn, Phú liên hệ với đối tượng cờ bạc ở TPHCM và tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành đường dây cờ bạc liên tỉnh, thành.

Phú cùng đồng phạm tại cơ quan công an

Tháng 7-2024, công an đột kích nhiều địa điểm bắt giữ Phú cùng 8 đồng phạm và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Riêng Huấn cùng một đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang truy bắt.

Bước đầu công an xác định số tiền nhóm Phú giao dịch là hơn 50 tỷ đồng.

CHÍ THẠCH