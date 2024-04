Công an TPHCM kéo giảm tội phạm đường phố

Ngày 19-4, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai năm 2024, sơ kết quý I-2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban chỉ đạo 138/TP) và sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động vận động người dân tham gia bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Truy xét người sử dụng để giảm nguồn cung ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu biểu dương thành tích mà Công an TPHCM đạt được trong năm 2023 và quý I-2024. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm có sự chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện chiến thắng lợi nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, việc huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đấu tranh với tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), chỉnh trang; phối hợp địa bàn giáp ranh kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đấu tranh triệt phá băng nhóm về trật tự xã hội, ma túy…

Công an TPHCM cùng công an các quận, huyện (đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự) đã kéo giảm tội phạm đường phố như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Đặc biệt phát hiện, xử lý nghiêm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Ngô Minh Châu cũng đề nghị, cần tập trung làm tốt việc quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, thanh thiếu niên bỏ học, không nghề nghiệp để cắt giảm nguồn cầu. Đồng thời quản lý, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các điểm bán lẻ ở khu vực bến xe, khu vực công cộng (gầm cầu, công viên), khu dân cư với phương châm truy xét mở rộng các đường dây, tập trung truy xét mở rộng đến người sử dụng để giảm nguồn cung.

1 vụ cướp giật tài sản là 1 vụ trọng án

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, tội phạm đường phố cơ bản được kiềm chế. Quý I-2024, tội phạm đường phố giảm gần 13% (99 vụ), toàn TPHCM xảy ra 695 vụ, đã điều tra khám phá 495 vụ (gần 72%)...

Với phương châm phòng ngừa là chính, PC02 chủ động đề ra chỉ tiêu bắt buộc, quyết tâm khám phá 100% án cướp, cướp giật; khám phá trên 75% án trộm cắp, xác định rõ quan điểm kéo giảm tội phạm đường phố là mục tiêu quan trọng, quán triệt với khẩu hiệu quyết tâm “1 vụ cướp giật tài sản là 1 vụ trọng án”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng khẳng định, tiếp tục đấu tranh truy bắt tội phạm đường phố phải đi đôi phòng ngừa tội phạm. Cùng với đó, thực hiện việc phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, chú ý người nghiện ma túy, người chưa có việc và có việc làm không ổn định, tiền án tiền sự…; tập trung làm rõ, xử lý triệt để đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Tội phạm ma túy tăng 110%

Năm 2023, Công an TPHCM điều tra, khám phá 3.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.163 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 69 băng nhóm tội phạm, bắt 281 đối tượng.

Quý I-2024, công an đã khám phá 866 vụ, bắt 1.548 đối tượng. Trong đó, khởi tố mới 200 vụ/364 bị can các tội phạm về kinh tế; 53 vụ án với 327 bị can các tội phạm về tham nhũng, chức vụ; khởi tố 125 vụ với 185 bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế 322 vụ với 255 cá nhân, 70 tổ chức, phạt tiền gần 7 tỷ đồng.

Năm 2023, Công an TPHCM đã phát hiện, triệt phá 2.249 vụ với 4.932 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 955 vụ - tương ứng gần 74%, tăng 858 đối tượng - tương ứng hơn 216%).

Quý I-2024, công an đã khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 352 vụ - tương ứng gần 77%, tăng 1.058 đối tượng, tương ứng hơn 110%).