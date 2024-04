Công an TPHCM đóng góp quan trọng trong 40 năm đổi mới đất nước

Ngày 16-4, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước (1986 – 2026) có buổi làm việc với Công an TPHCM và hai Trường CAND (T04, T05).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04), Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết – Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an TPHCM trong công cuộc 40 năm đổi mới của đất nước. Đây là những đóng góp hết sức quan trọng.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục V04 phát biểu kết luận buổi làm việc

Trung tướng Trần Vi Dân cũng nhận xét, Công an TPHCM đã làm tốt công tác, nhận diện được các nguy cơ thách thức, từ đó tham mưu nhằm thực hiện tốt các giải pháp. Lực lượng Công an TPHCM đã trực tiếp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, toàn diện các lĩnh vực…

Quang cảnh hội nghị

Trong các năm qua, Công an TPHCM hoàn thành tốt công tác tham mưu thuộc vai trò của lực lượng CAND; linh hoạt, nhạy bén chỉ đạo làm chuyển đổi về nhận thức và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhằm bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, giải quyết vụ việc nhạy cảm, phức tạp về chính trị nội bộ, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Trong công tác công an phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Công an TPHCM triển khai áp dụng, cung cấp hiệu quả 124 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; kết quả năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Công an TPHCM đạt gần 82% bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ theo quy định của Bộ Công an.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đến nay, Công an TPHCM đã cấp hơn 5,4 triệu tài khoản định danh điện tử (vượt chỉ tiêu đề ra của Bộ Công an); thu nhận được hơn 7,6 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD, truyền dữ liệu về Cục C06 là hơn 7,6 triệu hồ sơ (đạt 99,6%); tiếp nhận hơn 6,5 triệu thẻ CCCD từ Cục C06 và trả hơn 6,5 triệu thẻ CCCD đến người dân (đạt 99,8%).

Công an TPHCM đã triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn; tham mưu xây dựng áp dụng hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung Công an TPHCM; Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hệ thống bản đồ số…

CHÍ THẠCH