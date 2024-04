Xây dựng lực lượng CSCĐ Công an TPHCM trong sạch, vững mạnh, chính quy

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương nổ lực và các thành tích đáng trân trọng của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM đạt được trong những năm qua. Đây là lực lượng đã không quản ngại gian khổ, hy sinh nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng cùng các đơn vị lập nên những chiến công xuất sắc… xứng đáng là “Quả đấm thép của Công an TPHCM”.



Thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các hoạt động của lực lượng CSCĐ phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, tập trung triển khai thực hiện Đề án số 11 “Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", triển khai có hiệu quả Luật CSCĐ số 04/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các lực lượng, địa phương trong đấu tranh, triệt phá chuyên án lớn, giải quyết tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ tin tưởng, với truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng với tinh thần, khí thế, động lực mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; lập thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - vì sự phát triển của TPHCM và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

CHÍ THẠCH