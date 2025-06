Nghệ An: Bắt cóc con riêng của người yêu để ép “nối lại” tình cảm

Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt cóc con tin”.