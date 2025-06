Cách chức cán bộ công an gây tai nạn giao thông

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định cách chức đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong (cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh) do liên quan tới vụ tai nạn giao thông vào tối 26-6.

Chiều 27-6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, liên quan tới vụ tai nạn giao thông tối 26-6, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã họp và kiểm điểm, đánh giá mức độ sai phạm đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong.

Hiện trường vụ tai nạn

Căn cứ hành vi, mức độ sai phạm, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định, cách chức Đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong, đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Phong để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Hiện nay, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, lúc 20 giờ 50 phút ngày 26-6, tại đường Bình Than, phường Đại phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông do lái xe Hồ Sỹ Phong (sinh năm 1976, trú tại Khu 8, phường Thị Cầu; hiện đang là Đội trưởng công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 99A đi hướng Bình Than về đường Văn Miếu đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 99K1, trên xe gồm chị B.T.H. và chị N.T.H.

Sau đó, xe của Trung tá Hồ Sỹ Phong tiếp tục va chạm với 9 xe mô tô khác đang dựng dưới lòng đường và xe ô tô bán tải biển kiểm soát 99C.

Vụ tai nạn trên khiến chị B.T.H. và chị N.T.H. bị chấn thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

ĐỖ TRUNG