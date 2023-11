Công an TPHCM lý giải nguyên nhân khó xử lý dứt điểm xe ba gác chở hàng cồng kềnh

Thông tin về lý do chưa xử lý dứt điểm được xe ba gác chở hàng cồng kềnh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM lý giải, trong kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp một số khó khăn do người vi phạm không chấp hành, hợp tác hoặc bỏ lại phương tiện, gây khó khăn cho việc tạm giữ.

Chiều 23-11, UBND TPHCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải và Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, ông Hồ Dũng Mân, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM đã thông tin về tiến độ thực hiện Đề án “Cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn”. Theo đó, sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch về thực hiện tăng phó chủ tịch UBND đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người.

Hiện UBND TP Thủ Đức, quận, huyện đang thực hiện quy trình bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM phê duyệt bổ sung 40 biên chế công chức làm việc tại phường đối với 40 UBND phường có quy mô dân số từ 50.000 người được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND phường.

Một nội dung khác là Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TPHCM trình Thường trực HĐND TPHCM đăng ký xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, mức khoán kinh phí hoạt động của khu phố, ấp. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng hướng dẫn UBND các quận, huyện tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện kế hoạch bổ sung 1 phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người.

Thông tin về lý do chưa xử lý dứt điểm được xe ba gác chở hàng cồng kềnh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM lý giải, trong kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp một số khó khăn do người vi phạm không chấp hành, hợp tác hoặc bỏ lại phương tiện, gây khó khăn cho việc tạm giữ. Quá trình tịch thu, tiêu hủy, thanh lý phương tiện mất nhiều thời gian làm cho diện tích kho bãi trở nên chật, hẹp, xảy ra tình trạng không đủ kho bãi để tạm giữ…

Bên cạnh đó, do giá thành lắp ráp quá rẻ, nhanh thu lợi nhuận nên khi lực lượng chức năng xử lý, tịch thu phương tiện, người dân vẫn tiếp tục lắp ráp và hoạt động; ngoài ra, một bộ phận người dân do không tìm được công việc phù hợp nên vẫn tiếp tục vi phạm. Công an TPHCM đã có văn bản yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý đối với loại phương tiện này, mở rộng xử lý các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Thông tin về tình hình tội phạm giết người, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận, những vụ giết người trên địa bàn có nhiều nguyên nhân nhưng nhìn chung đều do các nguyên nhân bộc phát. Trong đó, có trường hợp giết người do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày; có trường hợp chỉ do mâu thuẫn nhỏ như tai nạn giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh, giết người vì sử dụng ma túy gây ảo giác, do sử dụng rượu bia…

Về vụ phóng hỏa tại quận 8 khiến ba người chết, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm, hung thủ và nạn nhân có mâu thuẫn với nhau từ năm 2012 nhưng gần đây mới xảy ra vụ việc.

Khó khăn hiện nay của cơ quan chức năng là hầu hết động cơ đều xuất phát từ các nguyên nhân ở góc độ xã hội, rất khó phát hiện, phòng ngừa bởi không cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng có nguy cơ giết người. Để chủ động phòng ngừa, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự đã ban hành nhiều kế hoạch về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, ngăn chặn gia tăng phạm pháp hình sự, cướp xe ôm trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, các lực lượng, cơ quan, sở, ngành cũng cần phối hợp nhằm từng bước giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội. Lực lượng Công an TPHCM, công an từng địa bàn sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì chế độ trực ban, trực chiến đảm bảo giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ có nguy cơ dẫn đến giết người.