Công an TPHCM phải thực hiện các giải pháp hiệu quả để tăng tỷ lệ phá án

Ngày 21-11, Ban Pháp chế HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm trưởng đoàn giám sát Công an TPHCM về tình hình kết quả hoạt động của ngành công an và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2023 trên địa bàn TPHCM.

Không để tồn tại băng nhóm tội phạm gây thách thức dư luận

Theo Trung tá Cù Huy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TPHCM, 11 tháng năm 2023, các đơn vị thuộc Cơ quan CSĐT 2 cấp trong Công an TP đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để các băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động công khai, thách thức dư luận.

Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 5.844 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 119 vụ so với cùng kỳ năm 2022), đã điều tra khám phá 3.440 vụ, đạt gần 59%. Phó Chánh Văn phòng PC01 nhận xét, tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao, nhất là trộm cắp tài sản chiếm (hơn 42%).

Công an TPHCM phát hiện 1.378 vụ tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, với 1.439 đối tượng.

TPHCM đã phát hiện, triệt phá 2.077 vụ án ma túy, với 4.537 đối tượng vi phạm; thu giữ gần 800 kg ma túy các loại, 49 cây cần sa tươi, 36 khẩu súng, 253 viên đạn. Đã khởi tố 1.754 vụ với 2.796 bị can (tăng 749 vụ, tăng 1.378 bị can so với cùng kỳ 2022).

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Lê Minh Đức đặt vấn đề, đội ngũ công an phường thiếu kinh nghiệm trong tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và lập hồ sơ ban đầu. Đơn cử Công an quận 7 báo cáo có tình trạng không có người trực ban dẫn tới không kịp tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân.

Công an phường là công an chính quy, ĐB Lê Minh Đức thắc mắc vì sao vẫn có tình trạng trên và đề nghị Công an TPHCM rà soát, kịp thời chấn chỉnh.

Lừa đảo trên không gian mạng ảnh hưởng tới đời sống người dân

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp. Cơ quan chức năng nỗ lực tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn dễ dàng sập bẫy, chủ yếu là người lớn tuổi. Vì thế, công an phối hợp cùng các đơn vị tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới người già.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cũng thông tin thêm, hiện nay việc điều tra các vụ án xảy ra trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Khi điều tra, công an phải có công văn đề nghị ngân hàng phối hợp và phải mất từ 1-2 tháng thì bên ngân hàng mới trả lời. Công an không có chức năng phong tỏa tài khoản, ngăn chặn tài khoản.

Tại buổi giám sát, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Nguyễn Văn Đạt biểu dương kết quả thành tích Công an TPHCM đã đạt được, Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tăng cao, các chỉ tiêu chưa đạt.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Nguyễn Văn Đạt đề nghị Công an TPHCM phải phân tích tình hình tội phạm ở vị thành niên và có giải pháp cụ thể khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong năm tới.

Đặc biệt là tập trung xử lý cho các loại tội phạm được cử tri quan tâm phản ánh như lừa đảo trên không gian mạng. Trong năm 2024 phải thực hiện các giải pháp hiệu quả để tăng tỷ lệ khám phá án.