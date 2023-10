Ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng TPHCM làm nơi sản xuất, tàng trữ, trung chuyển

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy... Ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng thành phố làm nơi sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy trong và ngoài nước.

Chiều 27-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 4-6-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị.

Tạo sự chuyển biến rõ nét của các cấp, ngành trong đấu tranh phòng chống ma túy

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua 3 năm thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên của các Bộ, ngành Trung ương, Ban Cán sự đảng UBND TPHCM đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống ma túy; chủ động thực hiện linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp; kiểm tra, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Điển hình như đã giới thiệu việc làm cho 143 người; học nghề 95 người; hỗ trợ vay vốn cho 48 người với gần 1,2 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn...

Các đơn vị đã tổ chức cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng cho 1.155 người và hiện đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 4.402 bệnh nhân. Đồng thời, lực lượng chuyên trách chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây, tụ điểm, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đề ra các giải pháp, đối sách phù hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử của ngành Công an, Viện KSND, Tòa án các cấp phối hợp chặt chẽ, đúng pháp luật; tổ chức xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy, thể hiện tính răn đe, giáo dục tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 4.039 vụ/5.397 bị can; truy tố 3.423 vụ/4.956 bị can.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể và chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an TPHCM cần tập trung nhận diện sớm những nguy cơ, thách thức chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai phương án, kế hoạch phòng ngừa, xử lý hiệu quả tội phạm ma túy; thực hiện hiệu quả các biện pháp huy động sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, đối tượng quản lý sau cai nghiện.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả cai nghiện và điều trị nghiện ma túy; quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân để phục vụ hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo phòng, chống ma túy ở địa bàn cấp xã. Rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn đến ấp, khu phố; triệt xóa điểm, tụ điểm phức về ma túy; xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn sạch ma túy; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ về phòng, chống ma túy cho lực lượng Công an cấp xã.

Tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương thành tích mà Công an TPHCM, Bộ đội Biên phòng, Hải quan… đã đạt được trong thời gian vừa qua về phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an TPHCM đóng vai trò nòng cốt đã kịp thời phát hiện các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy…

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ một số tỉnh biên giới giáp Campuchia, Lào với số lượng lớn ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Qua công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho thấy Thành phố không chỉ là nơi các đối tượng sử dụng để mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy mà còn là nơi sản xuất ma túy quy mô lớn.

Trước tình trạng trên, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tập trung nhận diện sớm các nguy cơ, thách thức; khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 38 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở TPHCM.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống, tác hại của ma tuý. Huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả xây dựng môi trường xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy. Nhất là khu vực cửa khẩu, trên biển, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”; ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng thành phố làm nơi sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy trong và ngoài nước.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy cho đối tượng nghiện; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường phòng chống tái nghiện và vi phạm pháp luật của người được hồi gia tái hoà nhập cộng đồng; thực hiện tốt việc quản lý sau cai nghiện tại địa phương, cơ sở.

Ngoài ra, cần tăng cường các nguồn lực cho phòng, chống và kiểm soát ma túy, xác định đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của thành phố. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy từ cấp thành phố đến cơ sở, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất bố trí nguồn kinh phí đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các đơn vị đã trao bằng khen của UBND TPHCM đối với 49 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.