Công an TPHCM ra quân thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Sáng 1-4, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025).

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các đơn vị tại lễ ra quân

Tổng tấn công 5 loại tội phạm

Phát biểu lễ ra quân, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai tổng thể, đồng bộ biện pháp; kết hợp đợt thi đua đặc biệt với hoạt động cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đặc biệt là tập trung tấn công 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, gồm: tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm “đường phố”; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Các đơn vị tại lễ ra quân

Trung tướng Lê Hồng Nam cũng yêu cầu bảo đảm sự phối hợp nhanh, chặt chẽ, hiệu quả từ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đến công an cấp xã và với các ngành, lực lượng liên quan; phân công cụ thể với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ban chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM thay mặt cán sĩ chiến sĩ Công an TPHCM phát biểu

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cam kết sẽ triển khai hiệu quả đợt cao điểm; tập trung lực lượng, đồng bộ biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp, kiên quyết đấu tranh, xử lý các loại tội phạm; quyết tâm giữ vững ổn định về ANCT, TTATXH ở TPHCM; đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra sơ xuất

Tham dự buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chia sẻ, năm 2025 là năm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị kinh tế văn hóa đối ngoại trọng đại của quốc gia. Đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Đây là dịp để chúng ta ôn lại trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất để vượt qua mọi khó khăn; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình xác lập vị thế của quốc gia trên trường quốc tế”, đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện nhận được sự quan tâm, cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội; đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Dương Ngọc Hải đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an thành phố trong công tác tham mưu, triển khai đợt thi đua đặc 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động này nhằm thực hiện phương châm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của người dân, du khách quốc tế đến tham dự.

Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị các ban ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với công an trong việc đảm bảo ANTT, tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở, từng khu phố, ấp. Việc này cũng nhằm xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh, ý thức thượng tôn pháp luật.

Các đơn vị tại lễ ra quân

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy tinh thần chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo TPHCM và Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng các đơn vị tại lễ ra quân.

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước; an ninh an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn TPHCM.

Các đơn vị ra quân sau buổi lễ

Đồng chí Dương Ngọc Hải tin tưởng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức thành công, an toàn; đem đến hình ảnh TPHCM an ninh, trật tự, văn minh, hiện đại; xứng đáng là điểm đến lý tưởng của nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.

Trong sáng cùng ngày, Phòng CSGT (PC08); Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) cùng công an các xã, phường trên địa bàn TPHCM cũng đồng loạt ra quân thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Các đơn vị sẽ tổ chức thường trực tại các khu vực trọng điểm, địa điểm diễn các sự kiện quan trọng để đảm bảo ANTT trên địa bàn TPHCM. Lễ ra quân của Phòng CSGT, Công an TPHCM

NAM DUY