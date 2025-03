Công an TPHCM vinh danh 30 gương mặt trẻ tiêu biểu

Tối 24-3, Công an TPHCM tổ chức chương trình hành trình “Tiếp lửa truyền thống”, tuyên dương 30 “Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu”, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2025).

Ban Giám đốc Công an TPHCM trao tặng giấy khen, biểu trưng và hoa cho “Gương mặt trẻ Công an Thành phố tiêu biểu” năm 2025

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM gửi lời chúc mừng tới các gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.

Giám đốc Công an TPHCM nhận xét, đây là những bông hoa đẹp, đại diện cho 9.000 đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng Công an TPHCM sống có lý tưởng, hoài bảo và ước mơ cao đẹp; là hạt nhân nòng cốt để lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong Tuổi trẻ Công an thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao tặng giấy khen, biểu trưng và hoa cho “Gương mặt trẻ Công an Thành phố tiêu biểu” năm 2025

Trung tướng Lê Hồng Nam tin tưởng, Tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng Công an nhân dân. Ông cũng kỳ vọng mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến; tiếp tục nỗ lực và phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Công an TPHCM quan tâm, tạo điều kiện để Tuổi trẻ Công an thành phố có cơ hội học tập, rèn luyện và cống hiến.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thực hiện nghi thức “Tiếp lửa truyền thống”, gửi gắm niềm tin vào thế hệ cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên Công an thành phố

Thời gian qua, Tuổi trẻ Công an thành phố đã triển khai nhiều hoạt động mang tính tiên phong của tuổi trẻ, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự Nhiều tập thể điển hình, nhiều gương đoàn viên thanh niên lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương khen thưởng…; nhiều năm liền đạt được cờ thi đua của Trung ương Đoàn, của Thành đoàn, luôn dẫn đầu khối thi đua cụm lực lượng vũ trang Thành phố.

CHÍ THẠCH