Công an TPHCM tăng cường tuần tra đấu tranh với tội phạm dịp lễ

Công an TPHCM tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm có hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đấu tranh với các loại tội phạm trong dịp lễ.

Chiều 29-4, Công an TPHCM cho biết, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), các đơn vị tăng cường công tác đảm đảm an ninh trên địa bàn.

Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm có hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm.

Đặc biệt là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, núp bóng doanh nghiệp, liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ; tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự; tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm hại đến an ninh trật tự; tội phạm ma túy, môi trường…; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Tổ công tác 363) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố. Nhất là tại những địa điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động chào mừng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại các địa bàn, khu vực, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; hướng dẫn người đứng đầu các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; UBND phường, xã, thị trấn, chủ hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường giao thông tập trung đông người qua lại, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng bia, rượu; thực hiện tốt công tác phòng chống tụ tập đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.