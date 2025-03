Công an TPHCM tiếp nhận gần 4.900 hồ sơ cấp, đổi GPLX trong 10 ngày

Theo Phòng PC08, dù trong những ngày đầu thực hiện cấp, đổi GPLX, người dân đến đông nhưng tại các điểm tiếp nhận, đơn vị đều bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn thủ tục cụ thể. Từ ngày 1-3 đến ngày 10-3, Phòng PC08 đã tiếp nhận đổi, cấp lại GPLX cho gần 4.900 trường hợp. Trong đó, người dân đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 1.200 trường hợp, còn lại là đăng ký trực tiếp.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục duy trì nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX ở 3 địa điểm: số 252 đường Lý Chính Thắng (quận 3), số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12), số 111 đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Dự kiến, Công an TPHCM tăng 22 điểm tiếp nhận cấp, đổi GPLX cho người dân (17 điểm thuộc 17 phường có trụ sở công an các quận trú đóng trước đây và 5 xã trung tâm thuộc các huyện ngoại thành). Công an khuyến khích người dân nên nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công; chọn điểm khám sức khỏe tại các điểm có cấp mã vạch để hệ thống cập nhật nhanh, giải quyết thủ tục nhanh hơn.

CHÍ THẠCH