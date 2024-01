Công an TPHCM tổ chức hoạt động “Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội” năm 2024

Sáng 12-1, Công an TPHCM tổ chức chương trình “Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội” năm 2024 chào mừng Tết Nguyên đán 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2024).

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM và đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM trao tặng các phần quà tết cho đoàn viên thanh niên

Chương trình được tổ chức trong 2 tuần với rất nhiều chương trình, hội thi nhằm tạo sân chơi phong phú, đa dạng cho đoàn viên thanh niên Công an TPHCM.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, động viên đoàn viên thanh niên, nhất là với đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND không về nhà đón tết.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thành phố mỗi năm có gần 1.000 công dân tham gia nghĩa vụ CAND. Do các điều kiện, quy định nên có rất ít các em ở lại phục vụ lâu dài trong lực lượng công an, đa số sẽ xuất ngũ trở về địa phương.

Với vai trò là một lực lượng trẻ của xã hội, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ đã thông qua môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt và có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, có nề nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đó là những tố chất giúp chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ trở thành lực lượng lao động tốt trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Các đơn vị ký kết phối hợp tại buổi lễ

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM ký kết với Đoàn lực lượng Thanh niên Xung phong, Đoàn Công ty đầu tư tài chính Nhà nước (Dịch vụ chiếu sáng công cộng) và Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM phối hợp tổ chức các hoạt động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2024 – 2027.

CHÍ THẠCH