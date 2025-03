Công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ của Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quyết định cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Quyết định số 20 của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Theo Quyết định số 21 của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; các Phó Chủ nhiệm là Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hải Hưng.

Quyết định cũng chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hải Hưng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Chi bộ Quốc phòng; Chi bộ An ninh, trật tự; Chi bộ Đối ngoại.

