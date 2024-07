Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày 22-7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Lưu trữ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Những luật này đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Trước khi bắt đầu, các đại biểu dự họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc xây dựng luật nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật tập trung vào các nội dung như nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ lưỡng dụng; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Việc xây dựng luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, đồng thời xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt quyền con người, quyền công dân theo quy định.

Theo đại diện Bộ Công an, để triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ nay đến tháng 1-2025, Chính phủ sẽ ban hành 8 nghị định; Thủ tướng ban hành 1 quyết định; các bộ có liên quan sẽ ban hành 36 thông tư quy định chi tiết.

Thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, luật đã bổ sung đối tượng cảnh vệ, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng với đó, luật cũng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, lần sửa đổi này, Luật Cảnh vệ 2024 đã bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác đối ngoại.

Về điểm mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cho biết, luật năm 2024 có một số điểm mới. Cụ thể, đó là quy định về: vị trí, vai trò của tòa án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án; đổi mới tổ chức bộ máy của tòa án;...

Tại cuộc họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng đã thông tin về những nét chính của các luật: Luật Lưu trữ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

