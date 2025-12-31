Công bố Lệnh của Chủ tịch nước với 15 luật, pháp lệnh

Chiều 31-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Lễ công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, pháp lệnh ngày 31-12

Tại họp báo, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 14 luật và 1 pháp lệnh vừa được thông qua, trong đó có: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Tại họp báo, đại diện các bộ, ngành đã thông tin về những nội dung mới, điểm chính của các luật, pháp lệnh vừa được công bố. Trong đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118/2025/QH15) và Luật An ninh mạng 2025. Theo Thứ trưởng, Luật số 118/2025/QH15 được thông qua xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm, tăng cường phối hợp, hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm các quy định mới được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

BÍCH QUYÊN