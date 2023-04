Công bố phát hiện 2 loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Cụ thể, hai loài thực vật mới phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang được đặt theo tên địa danh mà chúng được tìm thấy đó là Xú hương Vũ Quang (Lasianthus vuquangensis) và Xú hương Hà Tĩnh (Lasianthus hatinhensis).

Việc phát hiện 2 loài thực vật mới này là kết quả của đợt phối hợp điều tra nghiên cứu khoa học giữa Vườn quốc gia Vũ Quang, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Kyushu (Nhật bản) được tiến hành vào giữa tháng 6-2016.

Loài Xú hương Vũ Quang được nhóm nghiên cứu phát hiện và thu thập mẫu tại độ cao từ 1.000 đến 1.240m so với mực nước biển, có ký hiệu mẫu V3806. Còn loài Xú hương Hà Tĩnh được tìm thấy ở độ cao từ 1.600 đến 1.800m so với mực nước biển, có ký hiệu mẫu V5875.

Tuy nhiên, phải đến năm 2023, cả hai loài mới được mô tả hoàn chỉnh và công bố bởi các tác giả của Viện Sinh học nhiệt đới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Trung tâm nghiên cứu sinh quyển nhiệt đới (thuộc Đại học Ryukyus, Nhật Bản) trong công trình đồ sộ “A revision of the genus Lasianthus Jack (Rubiaceae) from Vietnam” với tổng số 40 loài Xú hương mới cho khoa học được phát hiện tại Việt Nam.

Việc phát hiện và bổ sung thêm 2 loài mới cho khoa học tiếp tục khẳng định sự tiềm ẩn cũng như tính đa dạng sinh học rất cao tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Thời gian tới, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học trong nước và thế giới trong công tác nghiên cứu các loài động, thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang.