Công bố quyết định điều động, chỉ định Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định đến đồng chí Lê Ngọc Châu​

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Lê Ngọc Châu cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương; cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Ngọc Châu khẳng định sẽ tiếp tục khiêm tốn học hỏi, tận tụy với công việc, phát huy hết tâm sức, trí tuệ, quyết tâm cùng với các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương góp phần phát huy và nâng cao hơn nữa những thành quả đã đạt được của tỉnh Hải Dương trong những năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu từng giữ các chức vụ như: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

QUỐC LẬP