Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội nói về việc khởi tố ông Nguyễn Quý Thịnh

Chiều 23-1, liên quan tới ông Nguyễn Quý Thịnh vừa bị Bộ Công an khởi tố tội “Nhận hối lộ”, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khẳng định đây là vấn đề cá nhân của ông Thịnh, phát sinh trong giai đoạn ông Thịnh là Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

Ông Nguyễn Quý Thịnh vừa bị Bộ Công an khởi tố

Theo thông cáo báo chí được SHS phát đi chiều cùng ngày, đơn vị này khẳng định, việc khởi tố ông Nguyễn Quý Thịnh, Thành viên HĐQT Petrosetco, nguyên Phó Trưởng phòng Đầu tư SHS không liên quan đến SHS, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SHS. Việc khởi tố ông Thịnh theo đại diện SHS là vấn đề cá nhân của ông Nguyễn Quý Thịnh, phát sinh trong giai đoạn ông Thịnh là Thành viên HĐQT của Petrosetco. Trước đó, SHS đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Thịnh hiện đã không còn tham gia vào các hoạt động của SHS.

“Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam đối với cá nhân ông Thịnh không có bất kỳ liên quan nào đến SHS và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại của SHS. Các hoạt động của SHS vẫn đang diễn ra thông suốt, ổn định”, đại diện SHS cho hay. Trong hoạt động kinh doanh, SHS luôn tuân thủ chính sách, quy định của pháp luật và của Nhà nước, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về an toàn, minh bạch và bền vững, luôn coi trọng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác, cổ đông.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quý Thịnh, Phó trưởng Phòng Đầu tư của SHS, Thành viên HĐQT Petrosetco về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là kết quả điều tra mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang làm rõ các dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại Petrosetco và các đơn vị liên quan.

Tin liên quan Bắt Phó trưởng Phòng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

ĐỖ TRUNG