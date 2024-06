Công ty CP Bệnh viện Sản nhi Long An bị tố nợ lương người lao động 16 tỷ đồng

Ngày 25-6, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Long An cho biết, Công ty CP Bệnh viện Sản nhi Long An (công ty) đang nợ lương, phụ cấp của người lao động với tổng số tiền 16 tỷ đồng. Hiện sở đã hướng dẫn người lao động gửi đơn đến Phòng LĐTB-XH TP Tân An, hoặc khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP Tân An để được giải quyết theo quy định.