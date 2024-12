Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Khép lại năm 2024, hoạt động kinh doanh hiệu quả

Những con số ý nghĩa

Trong điều kiện thị trường nhiều thách thức và khó khăn, Tập thể CB-CNV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm việc vượt để khép lại năm 2024 với những kết quả khả quan.

Tổng doanh số phát hành của công ty ước tính đạt hơn 6.600 tỷ đồng; trong đó, doanh số phát hành vé số truyền thống là hơn 6.580 tỷ đồng đạt 102,17% so với kế hoạch năm (KH: 6.440 tỷ đồng), tăng 260 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,11% so với năm 2023.

Tổng doanh thu tiêu thụ ước tính đạt hơn 6.620 tỷ đồng, đạt 102,43% kế hoạch năm (KH: 6.463,67 tỷ đồng). Trong đó: doanh thu vé XSKT truyền thống ước tính là: 6.578 tỷ đồng, so với năm 2023 tăng 259,63 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,11%; tỷ lệ tiêu thụ đạt 99,98%.

Với sự nỗ lực trên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 834,73 tỷ đồng, đạt 103,2% so với kế hoạch (KH: 808,8 tỷ đồng), so với năm 2023 tăng 26,46 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3,27%. Bên cạnh đó, chi phí thực hiện duy trì ở mức kiểm soát với tổng chi phí ước thực hiện khoảng hơn 4.400 tỷ đồng; trong đó chi phí trả thưởng ước tính là 3.201 tỷ đồng, tỷ lệ trả thưởng: 48,47%. Năm 2024, công ty thực hiện nộp ngân sách Nhà nước ước tính hơn 2.015 tỷ đồng, vượt 35,72 tỷ đồng so với kế hoạch UBND tỉnh giao cho công ty là 1.980 tỷ đồng.

Giải pháp từ thị trường

Những con số ý nghĩa đạt được thể hiện sự nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV công ty. Điều này có được từ sự năng động phát huy những yếu tố thuận lợi đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty đã thực hiện những giải pháp kinh doanh linh hoạt thích ứng kịp thời, hiệu quả, từ nhiều công tác như: chăm sóc khách hàng, người bán vé số dạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong việc bán vé (phát áo đi mưa; bình đựng nước uống; đèn pin soi vé số, album đựng giấy dò kết quả xổ số, sổ tay, túi da đựng vé số, nón bảo hộ đi xe máy…).

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xổ số và Nghị quyết số 68/2023 của Hội đồng XSKT Khu vực miền Nam về ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống trên thị trường khu vực miền Nam. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, CB-CNV công ty và quan trọng hơn nữa là sự đồng hành hợp tác gắn bó tâm huyết, trách nhiệm của hệ thống đại lý trong điều phối, phát triển tiêu thụ vé số của công ty.

Năm 2024, Công ty TNHH MTV XSKT Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành 04 kỳ vé Xuân Giáp Thìn, mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng và tăng doanh số phát hành từ 120 tỷ đồng/kỳ xổ lên 130 tỷ đồng/kỳ xổ từ ngày 01-10-2024 đã giúp công ty có đủ lượng vé phát hành nhằm củng cố, phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới đại lý.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan trong hoạt động kinh doanh, giúp công ty tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ thường xuyên của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh.

Công ty mở rộng mạng lưới các Văn phòng đại diện, điểm giao dịch tại các thị trường trọng điểm ngoài tỉnh đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các đại lý khi giao dịch với công ty, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Lan tỏa yêu thương

Với đặc thù của ngành vé số, tuân thủ theo tôn chỉ mục đích chung của ngành nghề kinh doanh hoạt động “Ích nước, lợi nhà”, công ty luôn là địa chỉ tin cậy, ấm áp trong những hoạt động cộng đồng. Trong năm 2024, công ty đã hỗ trợ hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh với số tiền là 5 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 05 căn nhà Đại đoàn kết, 110 chiếc xe lăn, xe lắc thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh để thực hiện các chương trình xã hội nhân đạo với tổng số tiền là 700 triệu đồng. Hỗ trợ suốt đời 01 cựu tù kháng chiến với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng. Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua Ủy ban MTTQVN huyện Côn Đảo với số tiền là 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tài trợ cho giáo dục, góp phần chung tay cùng toàn xã hội khuyến học, khuyến tài cũng là mảng hoạt động xã hội tích cực đã trở thành nét đẹp truyền thống của Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều năm qua. Chỉ riêng trong năm 2024, công ty đã tài trợ 17.000 quyển tập, 200 bình nước nhựa, 280 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) và một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng, tài trợ đối ứng 300 suất học bổng với Công ty XSKT An Giang với tổng số tiền là 300 triệu đồng, 200 triệu đồng tài trợ học bổng cho Hội Khuyến học tỉnh, 1000 quyển tập cho Hội Khuyến học phường 5, thành phố Vũng Tàu và 50 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) cho Hội Khuyến học thành phố Vũng Tàu…

Còn rất nhiều tổ chức đã nhận được sự lan tỏa yêu thương ấm áp từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong suốt hơn 40 năm qua, đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty là câu chuyện của những sẻ chia với tấm lòng, trách nhiệm của đơn vị kinh doanh trong ngành nghề hoạt động “Ích nước, lợi nhà”.

HỒNG MINH