Công ty Vedan Việt Nam thực tập phương án “Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” năm 2024

Đây là buổi thực tập thường niên nhằm nâng cao ý thức chủ động PCCC, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy và kỹ năng CNCH cho CBCNV.

Buổi thực tập được đánh giá cao bởi sự bài bản và chuyên nghiệp. Các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về an toàn cháy nổ và CNCH được tổ chức kết hợp chặt chẽ với thực tập phương án chữa cháy tại chỗ.

Điểm nhấn của buổi thực tập là tình huống giả định cháy khu vực nhà để xe của công ty. Ngay khi phát hiện cháy, CBCNV Công ty Vedan Việt Nam đã phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả với lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH để xử lý tình huống theo đúng quy trình: báo động, gọi cứu hỏa, cắt hệ thống điện, sử dụng bình chữa cháy, di dời tài sản, cấp cứu người bị nạn...

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và xử lý nhanh chóng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 10 phút. Tham gia buổi thực tập năm nay có hơn 100 CBCNV từ các phòng, ban, 2 xe chỉ huy cảnh sát, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương. Sự nghiêm túc thực hành của đội PCCC, các nhân viên trạm y tế Vedan... cho thấy sự quyết tâm giữ an toàn cho cho môi trường làm việc và góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Ông Ko Chung Chih, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vedan Việt Nam phát biểu tại buổi thực tập: “Không ai muốn có bất kỳ tình huống bất trắc nào xuất hiện tại nơi làm việc, nhưng đôi khi các tai nạn vẫn có thể xảy ra bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan, đặc biệt các tai nạn cháy nổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản. Chúng tôi luôn quan niệm tính mạng nhân viên là tài sản quan trọng nhất, do đó việc nghiêm túc tổ chức các khóa tập huấn, cập nhật kiến thức PCCC và kỹ năng xử lý đám cháy cho nhân viên luôn được ban lãnh đạo công ty chú trọng”.

Công ty Vedan Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc áp dụng các biện pháp an toàn trong sản xuất và sinh hoạt. Với tiêu chí "Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài" theo tiêu chuẩn ISO 14001 và "Công ty an toàn - Mọi người khỏe mạnh" theo tiêu chuẩn ISO 45001; Vedan Việt Nam đã và sẽ luôn cố gắng tạo dựng môi trường làm việc an toàn và thân thiện với người lao động.