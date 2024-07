Công ty VWS tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động

Ông Đỗ Sơn, tập huấn viên Trung tâm huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM hướng dẫn, nâng cao kiến thức về sơ cấp cứu cho các công nhân viên, người lao động Công ty VWS

Nội dung khóa học huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu là những kiến thức, kỹ năng thực tế để bất cứ người lao động nào cũng biết cách ứng phó với những trường hợp hi hữu xảy ra với mình và đồng nghiệp trong quá trình lao động. Tại buổi huấn luyện, các học viên được hướng dẫn các nội dung như kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu dị vật, tắc đường thở; sơ cứu ngưng tim, ngưng thở; sơ cứu chảy máu – sốc…

Các kỹ năng sơ cấp cứu được giảng viên minh họa bằng hình ảnh, video sinh động kết hợp với thực hành trực tiếp trong các tình huống, con người giả định đã giúp các nhân viên Công ty VWS dễ dàng hình dung và nhớ lâu hơn. Những thắc mắc của học viên trong quá trình học cũng được giảng viên giải đáp tận tình để ai cũng có thể hiểu, ghi nhớ và thực hiện tốt.

Thực hành di chuyển người bị nạn đến nơi an toàn

Chăm chú theo dõi và dùng điện thoại ghi hình lại những kỹ năng cần thiết trong quá trình học, anh Đỗ Minh Quang, nhân viên Phòng an toàn lao động thuộc Công ty VWS cho biết, được tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu không chỉ giúp bản thân được nâng cao kiến thức, có tinh thần trách nhiệm mà còn có thể áp dụng để giúp đỡ những người xung quanh. “Việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng và cần thiết. Hàng năm, Công ty VWS đều tổ chức các khóa học về sơ cấp cứu cho công nhân viên, người lao động để mọi người có kiến thức, nhằm hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cho chính gia đình của mình” – anh Quang cho biết.

Hướng dẫn xử lý khi người bị hóc dị vật vào đường thở

Lần thứ 2 tham gia tập huấn về sơ cấp cứu, anh Mai Thanh Phong, có thâm niên hơn 6 năm làm việc tại Công ty VWS bộc bạch: “Nhờ được tham gia các lớp học hữu ích, thiết thực như thế này mà tôi có thêm kiến thức, thực hành thuần thục các kỹ năng sơ cấp cứu phòng khi hữu sự. Lớp học rất sinh động, chúng tôi được thực hành ngay tại chỗ, hướng dẫn viên tận tình chỉ dẫn. Chúng tôi rất mong Công ty VWS có thêm những buổi học cần thiết như thế này cho người lao động”.

Ông Đỗ Sơn, tập huấn viên Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TPHCM cho biết, sơ cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc cứu sống nạn nhân, hoặc ít ra cũng để lại di chứng nhẹ nhất có thể nếu người thực hiện sơ cấp cứu đúng cách và tranh thủ được “thời gian vàng”.

Hướng dẫn xử lý khi người bị hóc dị vật vào đường thở dẫn đến bất tỉnh

“Với những doanh nghiệp có tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho công nhân viên, người lao động không chỉ thể hiện sự quan tâm đến nhân viên, mà còn đem lại rất nhiều lợi ích khác. Đó là lãnh đạo doanh nghiệp sẽ bớt phần lo lắng khi người lao động có kiến thức cũng như kinh nghiệm để xử lý những sự cố chẳng may xảy ra. Người lao động sẽ tự cứu mình, cứu đồng đội khi chưa có nhân viên y tế. Hơn nữa, người được trang bị kiến thức sơ cấp cứu cũng sẽ tự tin, bình tĩnh trước những sự cố xảy ra để duy trì sự sống cho nạn nhân…” – ông Sơn nói.

Kết thúc khóa học, các công nhân viên, người lao động Công ty VWS đã hiểu được tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu ban đầu, biết cách chủ động và bình tĩnh ứng phó kịp thời với các tình huống cần sơ cứu, cấp cứu.

Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt lợi ích, quyền lợi người lao động lên hàng đầu, Công ty VWS thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản; nói chuyện chuyên đề về phòng chống say nắng – say nóng; tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy; thăm khám sức khỏe miễn phí cho nhân viên, người lao động… góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

