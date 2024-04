Công ty Xây dựng Hòa Bình thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

Theo công bố của Hòa Bình, ngày 12-4-2024, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI) – công ty thành viên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình nắm giữ 98% cổ phần) đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và đến ngày 20-4-2024 đã chính thức nắm giữ 51% cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng và Thương mại Keystone (“Keystone DNC Inc”). Keystone là doanh nghiệp có trụ sở tại Orange County, tiểu bang California, chuyên về xây dựng, thương mại, phát triển bất động sản.

Ngay sau khi ký hợp tác, Công ty Keypax JV ra đời, trở thành tổng thầu thi công cho dự án The Grove Apartments đầu tư bất động sản của Tập đoàn Garden Grove APTS với giá trị hợp đồng là 9,2 triệu USD và dự án The Rialto của Công ty TNHH Đầu tư Rialto Foothill với giá trị hợp đồng là 22 triệu USD. Tổng giá trị 2 hợp đồng là 31,2 triệu USD. Dự án The Grove Apartments đã chính thức khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2025. Với dự án thứ 2 – dự án Rialto do Công ty TNHH Đầu tư Rialto Fooothill làm chủ đầu tư, Keystone dự kiến cũng sẽ khởi công vào đầu tháng 10 năm nay và dự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Trước đó, vào tháng 2-2023, Hòa Bình đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Keystone, và đây là kết quả sau hơn 1 năm chuẩn bị cho việc triển khai các dự án ở thị trường Mỹ. Đây là bước khởi đầu vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài của Hòa Bình trong vai trò tổng thầu.

Năm 2024 là một năm khởi sắc với Hòa Bình khi chỉ tính tới hết quý 1, Hòa Bình đã liên tiếp có thêm nhiều dự án mới tại thị trường nước ngoài. Tháng 2-2024, Hòa Bình đã nhận được Thư dự định giao thầu 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Kenya đầu tư bởi Bộ đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya - Vụ Nhà ở và Phát triển Đô thị. Dự kiến tháng 5-2024 tới đây, Hòa Bình sẽ chính thức ký kết hợp đồng thi công dự án đầu tiên trong tổng số 5 dự án Nhà ở Xã hội. Dự án đầu tiên này có quy mô 8 toà nhà chung cư với tổng cộng 2144 căn hộ có diện tích từ 26 đến 30 m2, tổng giá trị hợp đồng là 21,6 triệu USD tương đương khoảng 548,22 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị hợp đồng từ thị trường nước ngoài mà Hòa Bình đạt được trong quý 1-2024 dự kiến đạt 52,8 triệu USD, tương đương 1.343,5 tỷ đồng.

Sau khi công bố có thêm nhiều thành quả gặt hái được tại thị trường nước ngoài, chiều ngày 25-4-2024, Đại hội Cổ đông của Hòa Bình cũng đã diễn ra thành công, nội dung thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ với tổng giá trị phát hành thêm tối đa 3.140 tỷ đồng.

Cụ thể, Hòa Bình phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đ/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ là 10.000 đ/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2024 – 2025, chi tiết sẽ được thông báo sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại thời điểm diễn ra Đại hội Cổ đông 2024 HBC, đã có 119 nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất đồng ý hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt 821 tỷ đồng. Trong khi theo phương án phát hành đã được thông qua, chỉ có tối đa 100 cổ đông được tham gia hoán đổi nợ, tổng giá trị dự kiến phát hành không vượt quá 740 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng, địa ốc nói riêng đang ở trong giai đoạn nhiều khó khăn, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục và quan trọng hơn, hình thành một hệ sinh thái hoàn hảo cho Tập đoàn trong việc thực hiện những mục tiêu, chiến lược của mình.

Ngày 30-3-2024, Hòa Bình đã nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thông qua. Tổng kết năm 2023, Hòa Bình đạt doanh thu hơn 7.537,1 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch đã đề ra.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt kỳ vọng nhưng tới thời điểm hiện tại, với sự nỗ lực vượt bậc, Hòa Bình đã ghi nhận kết quả khả quan. Sáng ngày 25-4-2024, Hòa Bình cũng đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024, theo đó, doanh thu hợp nhất sau thuế của công ty đạt gần 1.651 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt gần 56,56 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 269 tỷ đồng. Hòa Bình đánh giá ngành bất động sản và du lịch đã khởi sắc trong năm 2024, các chủ đầu tư lớn và uy tín cũng đã tin tưởng Hòa Bình và tiếp tục mời Hòa Bình tham gia các dự án sắp triển khai trong thời gian tới. Với viễn cảnh khả quan như vậy, Hòa Bình cho rằng đạt doanh thu với các dự án đấu thầu khoảng 2.800 tỷ đồng là khả thi. Đối với các dự án chỉ định thầu, Hòa Bình sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư thực hiện một số dự án như: Lotus Residence - Anh Tuấn Group; Nghĩa Trang Yên Tử - Bắc Giang. Cùng với việc tìm kiếm nguồn việc từ các dự án nội địa năm 2024, Hòa Bình sẽ tiếp tục kiên trì, nỗ lực để đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài, có doanh thu và đạt lợi nhuận từ thị trường cực kỳ tiềm năng này.

