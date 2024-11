Công ty XSKT Đồng Tháp trao 20 triệu đồng hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn trị bệnh

Thông qua chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo Đồng Tháp. Sáng 4-11, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp; ông Nguyễn Minh Phú - Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương xã Tân Mỹ và xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 2 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo tại địa phương.

Tại đây, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp đã trao cho chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (37 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) bị suy thận mãn giai đoạn 5, số tiền 10 triệu đồng để chị có điều kiện trị bệnh và trao 10 triệu đồng cho 03 chị em, gồm: Nguyễn Thư Kỳ (10 tuổi), Nguyễn An Nhiên (3 tuổi) và Nguyễn Gia Huy (1 tuổi) là con của anh Nguyễn Minh Đệ và chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên ngụ ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.

Theo hồ sơ bệnh án, bác sĩ chẩn đoán, các em mắc chứng bệnh D56-Beta Thalassaemia, thiếu máu ứ sắc. Hằng tháng, 3 chị em phải đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh truyền máu để duy trì sự sống, chi phí khoảng 4 triệu đồng/tháng. Hoàn cảnh của vợ chồng anh Đệ rất khó khăn, đi làm thuê kiếm sống, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Tại mỗi nơi đến, ông Lưu Hoàng Tân và ông Nguyễn Minh Phú ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cố gắng chăm lo các em ổn định sức khỏe. Gia đình các em gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công ty XSKT Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có thêm chi phí tiếp tục điều trị bệnh cho các em.

Đây là số tiền được trích từ chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề “Xổ số Đồng Tháp - Lan tỏa yêu thương” do Công ty XSKT Đồng Tháp thực hiện.

CÔNG ĐOÀN