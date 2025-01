Công ty XSKT TPHCM: Hành trình “kiến thiết” giá trị cộng đồng

Với sự chung sức, đồng lòng của tập thể CB-CNV, năm 2025 công ty sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả mới trong hoạt động SX-KD

Cùng với những “trái ngọt” từ hoạt động kinh doanh được công ty trao lại đến xã hội, thông qua các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

TPHCM, thành phố văn minh, thành phố nghĩa tình - gần nửa thế kỷ là một hành trình không ngừng nỗ lực của Công ty XSKT TPHCM, phấn đấu vì mục tiêu chung “ích nước, lợi nhà” đóng góp vào sự nghiệp kiến thiết, chung tay cùng sự tiến bộ của thành phố mang tên Bác với các công trình cộng đồng, các chương trình chăm lo an sinh xã hội...

Công ty TNHH MTV XSKT TPHCM đứng thứ 4 TOP các đơn vị toàn thành phố về nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2024

Một số công trình tiêu biểu được đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi; Xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình; Xây dựng mới Khoa Khám bệnh - khối điều trị ngoại khoa, Trung tâm chuyên sâu sơ sinh, Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10…

Xổ số đã giúp nhiều cuộc đời biến ước mơ thành hiện thực. Từ giấc mơ của nhiều người để hiện thực cho những người may mắn. Và lợi nhuận của xổ số kiến thiết được về lại với số đông, giúp người, giúp đời, xây dựng bộ mặt thành phố, đất nước với các công trình kiến thiết. Điều này được Công ty XSKT TPHCM thực hiện như một nét văn hóa trong hoạt động của mình.

Tập thể lãnh đạo, CB-CNV Công ty XSKT TPHCM ủng hộ đồng bào

các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Phát huy truyền thống tốt đẹp, với phương châm “luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời khỏi hoạt động kinh doanh”, năm 2024, công ty đã phối hợp với các hội, ngành chức năng, đoàn thể, tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Cụ thể, công ty đã hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam với số tiền 200 triệu đồng; trao tặng 48 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,85 tỷ đồng; 4.500 suất học bổng trị giá 5,7 tỷ đồng; ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 5,1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra.

Cùng với đó, tài trợ thiết bị trường học cho Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM 596,6 triệu đồng và học sinh huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 100 triệu đồng; tài trợ cho bệnh nhân nghèo và thiết bị y tế với số tiền 3,9 tỷ đồng; tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho 25 cháu với số tiền 1 tỷ đồng...

Tổng giá trị tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ trong năm 2024 của công ty lên đến 19,5 tỷ đồng.

Sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực

Trong năm 2024, với các biện pháp tập trung và chủ động điều hành phù hợp tình hình thực tế, Công ty XSKT TPHCM ghi nhận hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng doanh thu (bao gồm VAT) thực hiện hơn 14.000 tỷ đồng, đạt trên 105% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 104% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế gần 2.000 tỷ đồng, vượt 118% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 117% kế hoạch năm 2024. Đăc biệt, thực hiện nộp ngân sách Nhà nước thực hiện hơn 4.789 tỷ đồng, bằng 109,15% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 112,10% kế hoạch năm 2024.

Đối với hoạt động kinh doanh xổ số, tổng doanh thu thực hiện hơn 13.817 tỷ đồng, đạt 103,96% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, xổ số truyền thống thực hiện 12.959,25 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch 2024; xổ số cào thực hiện 858,36 tỷ đồng, đạt 119,2 % kế hoạch 2024.

Công ty trao 500 sổ tiết kiệm trợ cấp học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp In Tài chính, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu đều vượt kế hoạch năm và tăng so với năm 2023. Cụ thể, doanh thu (bao gồm VAT) là 279,67 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 19,68 tỷ đồng; nộp ngân sách là 7,9 tỷ đồng.

Cùng với các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh, thông qua sự phối hợp với các hội, ngành chức năng, đoàn thể của thành phố và các đại lý, công ty tiếp tục tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương quan tâm chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách chung tay góp phần cùng thành phố chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Công ty phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM tỗ chức hộ trợ kinh phí cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Trên đà thực hiện năm 2024, trong năm 2025, Công ty dự kiến đóng góp dành cho 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Tổ chức Hội thao cho CB-CNV nhân kỷ niệm 46 năm thành lập công ty

