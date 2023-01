CSGT khuyến cáo giờ lưu thông qua cầu Rạch Miễu để tránh ùn tắc giao thông

Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết: Kết thúc kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, khu vực cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào khoảng thời gian từ buổi trưa đến chiều tối, nên khuyến nghị mọi người lưu thông qua cầu Rạch Miễu tránh những khung giờ cao điểm trên.

Theo đó, lưu lượng xe sẽ tăng đột biến vào những ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2023, dẫn đến tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ, kéo dài theo hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang.

Để tránh ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đề nghị người dân lưu thông qua khu vực qua cầu Rạch Miễu tránh những khung giờ cao điểm từ trưa đến chiều tối và nên ưu tiên qua cầu vào thời điểm trước 8 giờ sáng hoặc sau 20 giờ; đồng thời cân nhắc lựa chọn qua sông bằng phà tạm Rạch Miễu.

Ngoài ra, mọi người khi tham gia giao thông có thể cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc kênh fanpage Cảnh sát giao thông Bến Tre hoặc cập nhật trực tiếp qua tính năng camera giám sát trên ứng dụng IOC tỉnh Bến Tre để có thể chủ động phòng tránh bị kẹt xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đề nghị, khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, mọi người phải tuân theo hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, phải đi đúng làn đường quy định, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tập trung chú ý quan sát… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.