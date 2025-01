CSGT TPHCM tìm được người thân cho bé gái đi lạc trước thời khắc đón năm mới

CSGT TPHCM kịp thời tìm được người thân cho bé gái 7 tuổi đi lạc trước thời khắc chào đón năm mới 2025

Trước thềm năm mới 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) thì nhận được tin người dân cung cấp có bé gái 7 tuổi đi lạc.

Ngay lập tức, Trung tá Phạm Thị Kim Tuyến (Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm) đã gặp gỡ, trấn an cháu bình tĩnh; đồng thời hỏi thăm các thông tin về gia đình. Tuy nhiên, bé không nhớ rõ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân.

Trung tá Tuyến cùng Đội CSGT Bến Thành đã hỗ trợ đưa bé đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) phối hợp tìm kiếm. Bằng nghiệp vụ, công an đã liên hệ và tìm được thân nhân của cháu bé trong niềm vui mừng vỡ òa trước thềm năm mới.

CSGT điều tiết giao thông ở quận 1 vào tối 31-12-2024. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong đêm 31-12-2024 và rạng sáng 1-1-2025, 100% cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM vẫn túc trực làm nhiệm vụ 24/24 để bảo vệ người dân vui đón năm mới 2025 bình an và an toàn.

Công an TPHCM cũng khuyến cáo, người dân khi đưa con em đến khu vực đông người cần trông giữ các cháu cẩn thận để tránh bị lạc, có thể bị kẻ gian dẫn dụ, bắt cóc. Phụ huynh cần chỉ dẫn các cháu ghi nhớ số điện thoại người thân, địa chỉ nhà... và hướng dẫn các cháu nếu chẳng may đi lạc, hãy bình tĩnh đến gặp công an để được giúp đỡ, hỗ trợ.

CHÍ THẠCH