Người dân TPHCM đổ dần đến những hướng có pháo hoa

Trong tối 31-12-2024 và rạng sáng 1-1-2025, Công an TPHCM duy trì trực 100% quân số, bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui chơi Tết Dương lịch 2025.

Chiều 31-12-2024, Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai các kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tham gia ứng trực để sẵn sàng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... dịp Tết Dương lịch 2025.

CSGT điều tiết giao thông ở quận 1 vào tối 31-12-2024. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP từ chiều tối, tại các tuyến đường trung tâm ở TPHCM như Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai... rất đông người dân đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi, xem văn nghệ và chờ giây phút bắn pháo hoa chào đón năm mới. Tại các nút giao thông có rất đông lực lượng công an, cảnh sát giao thông (CSGT)... túc trực điều tiết, phân luồng giao thông.

Nhiều phương tiện đổ về các tuyến đường trung tâm TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại khu vực Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), khá đông các phương tiện di chuyển về khu đô thị Vạn Phúc để chờ xem bắn pháo hoa tầm thấp.

“Mọi năm, tôi cùng gia đình phải lên quận 1 để coi bắn pháo hoa và tới hơn 1 giờ hôm sau mới về tới nhà. Năm nay, TP Thủ Đức tổ chức bắn pháo hoa nên tôi không phải lên trung tâm TPHCM và có thể về nhà sớm hơn mọi năm”, ông Huỳnh Tấn Quang (sinh năm 1985, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

Trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, Đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng Công an TP Thủ Đức) cho biết, trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2025, cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát hình sự (CSHS), CSGT... Công an TP Thủ Đức trực 100% quân số đảm bảo cho người dân thưởng thức pháo hoa, vui chơi chào đón năm mới 2025 bình yên.

Tương tự, tại khu vực trung tâm thành phố, Công an TPHCM tổ chức tuần tra khép kín, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt là nơi bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn; Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và khu vực tổ chức chương trình count down đón năm mới 2025 ở đường Nguyễn Huệ.

CSGT điều tiết ở các tuyến đường xung quanh Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: CHÍ THẠCH

Từ chiều 31-12-2024 và tới rạng sáng 1-1-2025, CSHS phối hợp cùng các đơn vị tuần tra kiểm soát và mật phục phòng chống tội phạm trên đường phố 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Điều tiết giao thông ở khu vực quận 1

Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ nhiều km Ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP, từ chiều tối 31-12-2024, lưu lượng xe tăng cao khiến đường dẫn vào tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ đường Liên Phường đi An Phú) ùn ứ kéo dài nhiều km. Tại khu vực cầu Bà Dạt, do đường đang thi công, có rào chắn nên giao thông qua đây hỗn loạn. Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ đường Liên Phường về nút giao An Phú ùn ứ nhiều km. Ảnh: HOÀNG HIẾU Hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài trên các tuyến đường quanh nút giao An Phú. Ảnh: HOÀNG HIẾU Tương tự, ở các tuyến đường như: Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên... cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện chôn chân.

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU