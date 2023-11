CSGT TPHCM tổng kiểm tra 24/24 giờ xe khách, xe tải trên Quốc lộ 1

Sáng 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) PC08, Công an TPHCM tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1. Dự có Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC08, Công an TPHCM cho biết, việc tuần tra tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ hàng ngày, đặc biệt đối với phương tiện xuất phát từ các bến, bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện.

CSGT TPHCM tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa… có các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Đó là vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Trưởng Phòng PC08 chia sẻ, cán bộ chiến sĩ được trang bị phương tiện, thiết bị, máy móc nghiệp vụ nhằm ghi nhận hành vi vi phạm trong ca công tác để phục vụ việc xử lý vi phạm qua hình ảnh; xử lý các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở hoặc có hành vi lăng mạ, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, CSGT của toàn thành phố được quán triệt xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”. Nếu cán bộ chiến sĩ nào cả nể, cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định ngành.

Sáng cùng ngày, Đội CSGT An Sương Phòng PC08, Công an TPHCM phối hợp Đội Thanh tra giao thông số 7, Sở GTVT TPHCM và Công an địa phương kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của các nhà xe, tài xế hoạt động tại Bến xe An Sương.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm nào. Các đơn vị kinh doanh vận tải, xe khách cũng tuân thủ đúng quy định.

Trước đó, ngày 14-11, Công an TP Thủ Đức cùng Phòng PC08, Công an TPHCM và Công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích trên địa bàn đến cuối năm 2023. Đợt ra quân này nhằm kéo giảm và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn và chất kích thích.

Công an TP Thủ Đức cùng các đội Phòng PC08 trong 10 tháng đã kiểm tra, xử lý 6.551 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (so với cùng kỳ tăng 2.480 trường hợp) với số tiền phạt hơn 18,3 tỷ đồng.