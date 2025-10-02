Cử tri TPHCM lo lắng tình trạng lừa đảo qua mạng

Cử tri bày tỏ lo lắng khi lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, kiến nghị cần có giải pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân.

Chiều 2-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị 5 tiếp xúc cử tri các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Tại đây, cử tri phản ánh về tiến độ dự án kênh A41; sử dụng sách giáo khoa; tình trạng chậm cấp sổ hồng; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cấp tuyến đường, hẻm; bố trí xe buýt phục vụ người dân…

Cử tri nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổ ĐBQH TPHCM, đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức và ĐB Trần Anh Tuấn đã tiếp xúc cử tri các phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri đã nêu ý kiến liên quan tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; thu gom rác thải; quy hoạch treo gây khó khăn cho người dân; quản lý số điện tiêu thụ...

Cử tri Lê Văn Sơn (phường Phú Thạnh) chia sẻ, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đối tượng thường giả danh cơ quan công an, thuế, bảo hiểm để gọi điện, nhắn tin, nhắm đến người già và học sinh, sinh viên với chiêu thức bắt cóc online.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng này.

Cử tri trình bày vấn đề tại buổi làm việc

Cử tri cũng lo lắng về tình trạng thuốc giả, sữa giả, kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và đề nghị cơ quan quản lý tăng cường trách nhiệm giám sát.

Thay mặt tổ ĐB, Trung tướng Nguyễn Minh Đức trả lời và giải thích ý kiến của cử tri 11 phường. ĐB cho biết, Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị 5 đã ghi nhận đầy đủ, những ý kiến thuộc thẩm quyền của từng địa phương sẽ được xem xét giải quyết; đồng thời tổng hợp, báo cáo trong kỳ họp sắp tới.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri

Liên quan tình trạng lừa đảo qua mạng và bắt cóc online, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện nay, các đơn vị đều có lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, người dân trong nước được tự do tiếp cận nhiều nền tảng mạng xã hội nhưng một số người vẫn còn thiếu kỹ năng phòng tránh, tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng.

“Nhiều người thoải mái chia sẻ thông tin, hình ảnh gia đình, trẻ em lên mạng xã hội. Tội phạm chỉ cần dùng AI phân tích, tổng hợp để thao túng tâm lý, lừa đảo”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 2-10

Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định, cơ quan công an sẽ không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt phần mềm hay làm việc trực tuyến.

“Khi có nghi vấn bị lừa đảo, người dân nên chặn liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

CẨM TUYẾT