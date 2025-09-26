Xã hội

Cử tri phản ánh việc cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VNeID

Ngày 26-9, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị 6 tiếp xúc cử tri các phường: An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị 6 tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ AN

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị 6 gồm các đại biểu: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM; Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt.

Tại hội nghị, cử tri 5 phường gửi gắm nhiều ý kiến đóng góp, tâm tư liên quan các nội dung: phát triển dự án, quản lý loại hình nhà chung cư; quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng công viên cây xanh; cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VNeID sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ kinh phí cho trẻ học bán trú; vệ sinh môi trường...

Cử tri kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: LÊ AN

Thay mặt tổ đại biểu, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân trả lời và giải thích các ý kiến của cử tri.

ĐB cho biết, Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị 6 sẽ ghi nhận đầy đủ. những ý kiến thuộc thẩm quyền của từng địa phương sẽ được xem xét giải quyết; các ý kiến vượt cấp sẽ được tổng hợp, báo cáo trong kỳ họp sắp tới.

Thành ủy TPHCM Cử tri VNeID Lập pháp Kỳ họp Đại biểu Quốc hội

