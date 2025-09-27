Cử tri hỏi thẳng: Dự án chống ngập tại TPHCM có thể đi vào hoạt động?

Ngày 27-9, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị 9 tiếp xúc cử tri phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Tham gia tiếp xúc có các ĐB: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Năm 2025, hoàn thành 2 cống ngăn triều

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) đề cập đến công trình chống ngập 1.000 tỷ đồng. Cử tri rất phấn khởi khi Chính phủ đã có nghị quyết xử lý khó khăn vướng mắc dự án chống ngập do triều và UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo tiếp tục thi công dự án vào các tháng cuối năm 2025. Trước tình hình biến đổi khí hậu, thường xuyên xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập nước ngày càng nhiều và phạm vi ngập rộng hơn, nên cử tri mong dự án sớm được triển khai.

Cũng phản ánh về dự án chống ngập, cử tri Đoàn Thị Kim Cúc (phường Tân Thuận) đề nghị các ngành, các cấp trả lời rõ cho người dân biết, liệu dự án có thể đi vào hoạt động hay không.

Cử tri nêu ý kiến

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã đạt khoảng 92% khối lượng thi công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại, với mục tiêu sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào vận hành.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều chính. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 2 cống gồm Bến Nghé và Mương Chuối trước, các cống còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết 212 của Chính phủ, TPHCM đã thành lập 2 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho dự án. Trong đó, một tổ phụ trách hoàn thiện thủ tục và ký kết lại hợp đồng; một tổ điều chỉnh dự án. Hiện công tác điều chỉnh dự án đã hoàn tất. Thành phố đang thuê đơn vị thẩm định để chuẩn bị trình UBND TPHCM phê duyệt, từ đó ký kết lại hợp đồng chính thức với nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cũng cho biết ngày 19-9, lãnh đạo thành phố đã làm việc với ngân hàng để thống nhất các nội dung liên quan nguồn vốn. Sắp tới, thành phố tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước – đơn vị chịu trách nhiệm tái cấp vốn cho dự án. Khi tháo gỡ được vấn đề về tài chính, toàn bộ dự án sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tiến độ và yêu cầu thực tiễn.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Liên quan phản ánh về tình trạng nứt nhà dân tại khu vực thi công cống Tân Thuận, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm sửa chữa, bồi thường. Dù vậy, vẫn còn 29 trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng chưa được khắc phục triệt để do giai đoạn cuối năm 2020, dự án gặp khó khăn về dòng tiền. Khi dự án được khởi động trở lại, chủ đầu tư sẽ tiếp tục khắc phục.

Lập nhóm Zalo hướng dẫn cấp xã tháo gỡ vướng mắc

Cử tri Phạm Thị Ngọc Hà (phường Khánh Hội) đề xuất sớm giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách; có văn bản hướng dẫn cụ thể cho người hoạt động không chuyên trách khi sau ngày 31-5-2026 không sử dụng đội ngũ này.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam cho biết, sở đã có văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế. Sở cũng tham mưu UBND TPHCM quyết định việc ủy quyền thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có người hoạt động không chuyên trách, nhất là xã, phường, đặc khu. Do đó, trách nhiệm trực tiếp hiện nay là của UBND xã, phường, đặc khu giải quyết thủ tục hưởng chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Hiện Sở đã lập group Zalo, có lãnh đạo sở và lãnh đạo 168 xã, phường, đặc khu để trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn liên quan. Hiện đã tiếp nhận 206 kiến nghị giải quyết khó khăn của xã, phường, đặc khu. Sở đã giải quyết 75 nội dung liên quan sở; những nội dung liên quan sở, ngành khác đã chuyển sang để sở, ngành có hướng dẫn cụ thể.

ĐB Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trao đổi với cử tri

Thay mặt Tổ ĐBQH, ĐB Phan Văn Mãi tiếp thu các ý kiến của các cử tri và chuyển cấp thẩm quyền. ĐB Phan Văn Mãi cũng thông tin cụ thể về tình hình của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và cho biết dự án sẽ tiếp tục được triển khai.

Theo ĐB Phan Văn Mãi, khi dự án được phê duyệt triển khai, tổng vốn đầu tư ban đầu chưa đến 10.000 tỷ đồng. Song, quá trình thực hiện kéo dài, phát sinh các yếu tố mới nên tổng vốn bị đội lên, kéo theo việc phải cập nhật lại dự án. Quá trình cập nhật lại vướng một số quy định pháp lý, khiến dự án bị chậm trễ.

Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý này. Hiện TPHCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng để tiếp tục triển khai.

ĐB Phan Văn Mãi cho biết, thực tế khối lượng thi công chỉ còn 8% nhưng do các thủ tục để phê duyệt lại dự án và ký kết lại hợp đồng mất nhiều thời gian. ĐB cũng mong mỏi trong năm nay, thành phố sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng của dự án.

Cử tri Hà Ngọc Thiên (xã Nhà Bè) kiến nghị thành phố có kế hoạch và lộ trình rõ ràng về chuyển đổi xe xăng; tăng cường giao thông công cộng để người dân lựa chọn. Đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng, nhất là chuẩn bị các trạm sạc điện, nguồn cung điện thuận lợi. Song song với đó là hỗ trợ tài chính để các cá nhân chuyển đổi xe xăng sang xe điện. ĐB Phan Văn Mãi cho biết, hiện TPHCM chưa có văn bản chính thức nào liên quan việc hạn chế hay chuyển đổi xe xăng sang xe điện, những đề xuất trên chỉ là đề xuất của các chuyên gia trong các hội thảo, hội nghị. ĐB cũng đề nghị người dân căn cứ vào các quy định chính thống để nắm thông tin, tránh tâm lý hoang mang.

THU HƯỜNG