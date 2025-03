Cửa biển Phan Thiết đang bị bồi lấp nghiêm trọng

Những tháng đầu năm 2025, ngư dân tỉnh Bình Thuận đang bước vào cao điểm khai thác vụ bấc, 1 trong 2 vụ cá chính trong năm. Tuy nhiên, tình trạng bồi lấp cửa biển Phan Thiết, nơi có cảng Phan Thiết lớn nhất tỉnh Bình Thuận, khiến tàu thuyền của ngư dân ra vào rất khó khăn và nguy hiểm.

Cồn cát bồi lấp dài hàng chục mét gần như chắn ngang cửa biển Phan Thiết, tàu thuyền ra vào khó khăn và nguy hiểm

Theo ghi nhận, tại khu vực trên, một cồn cát trải dài hàng chục mét gần như chắn ngang cửa biển, ngay lối ra vào cảng Phan Thiết. “Hiện nay, tàu cá của chúng tôi trước khi ra khơi, hay từ ngoài khơi trở về phải trông chờ thủy triều lên cao đạt đỉnh thì mới có thể di chuyển. Nhiều tàu thuyền cố di chuyển qua khu vực cồn cát đã bị vướng lại, gây hư hỏng bánh lái và mạn tàu”, ngư dân Trần Văn Tình (ngụ TP Phan Thiết) cho biết.

Khu vực cửa biển bị bồi lấp cũng là lối ra vào duy nhất của tàu vận tải hàng hóa và các tàu cao tốc vận chuyển hành khách tuyến TP Phan Thiết đi huyện đảo Phú Quý. Thuyền trưởng một tàu cao tốc cho biết, do cửa biển bị bồi lấp, độ sâu luồng hàng hải không đạt ngưỡng an toàn nên mỗi lần tàu ra, vào bến hay gặp các sự cố chân vịt bánh lái va trúng rác, cát. “Mỗi chiếc tàu cao tốc chở hàng trăm hành khách nên việc đảm bảo an toàn là rất cần thiết. Tuy nhiên, cửa biển lâu ngày chưa được nạo vét thông luồng khiến an ninh hàng hải đang bị đe dọa”, ông L.H. (thuyền trưởng một tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý) lo lắng.

Ông Đỗ Văn Thuận, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, thông tin, theo thông báo hàng hải mới nhất của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết có độ sâu thực tế có đoạn chỉ đạt khoảng 0,6m và vũng quay tàu chỉ đạt độ sâu 1,1m. Nhằm đảm bảo duy trì chuẩn thiết kế tuyến luồng hàng hải Phan Thiết phục vụ tàu thuyền ra vào cảng an toàn, Cục Hàng hải Việt Nam đã nhiều lần gửi văn bản và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị giới thiệu cũng như chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét thực hiện dự án duy tu luồng hàng hải Phan Thiết, nhưng đến nay chưa được chấp thuận.

Theo tìm hiểu, việc nạo vét thông luồng cửa biển Phan Thiết sẽ phát sinh khoảng 200.000m3 khối lượng vật chất cần đổ đi. Vào giữa tháng 1-2025, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở TN-MT (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất vị trí tiếp nhận chất nạo vét, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

“Chỉ khi nào UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức nạo vét, duy tu luồng hàng hải Phan Thiết, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào”, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận Đỗ Văn Thuận cho hay.

NGUYỄN TIẾN