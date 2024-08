Cục Cảnh sát giao thông: Trừ điểm giấy phép lái xe là hồi chuông cảnh báo các tài xế

Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an đang tham mưu Bộ Công an xây dựng 4 dự thảo nghị định của Chính phủ và xây dựng 15 dự thảo thông tư để tạo hành lang pháp lý đưa Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ vào cuộc sống.