Cục Hàng không đề nghị cân nhắc xử lý các hãng bay chưa trả nợ dịch vụ cảng

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, để giải quyết những bất đồng và xử lý các nghĩa vụ thanh toán công nợ còn tồn đọng, ACV và các hãng hàng không cần tiếp tục chủ động và tích cực đàm phán, thỏa thuận để thống nhất phương án xử lý trên cơ sở chia sẻ rủi ro và lợi ích, bảo đảm hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến khích các bên thực hiện phương án khoanh nợ, giãn tiến độ trả nợ cũ và không làm phát sinh thêm nợ quá hạn mới, đồng thời ưu tiên thanh toán các khoản ACV thu hộ Nhà nước, bảo đảm đúng các quy định pháp luật.

Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị ACV cân nhắc việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không trên tinh thần thiện chí, hợp tác giữa các doanh nghiệp; đồng hành, chia sẻ lợi ích cũng như các rủi ro; cùng tầm nhìn và cùng mục tiêu vượt qua những khó khăn để tồn tại và phát triển

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách, báo cáo Bộ GTVT, Chính phủ xem xét, ban hành các chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành hàng không.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, ACV có văn bản gửi Bộ GTVT thông báo thông qua quy trình và các tiêu chí để khởi kiện, dừng dịch vụ với các hãng hàng không còn nợ đọng, chưa thanh toán các khoản thu hộ cho ACV.

Hiện doanh nghiệp này đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 3.600 tỷ đồng từ các hãng hàng không trong nước (chiếm 40% các khoản phải thu khách hàng).

Các khoản nợ này phát sinh trong giai đoạn dịch Covid-19, từ các dịch vụ: Cất hạ cánh; phục vụ hành khách; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý; soi chiếu an ninh hàng hóa; cho thuê quầy làm thủ tục hành khách… Trong đó, phí phục vụ hành khách tại sân bay và phí dịch vụ an ninh hàng không được các hãng thu hộ nhưng không thanh toán ngay cho ACV.

MINH ANH