Củng cố hồ sơ xử lý vụ đối tượng “thông chốt” khiến công an bị thương

Chiều 19-2, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, do đối tượng “thông chốt” gây thương tích cho cán bộ công an vào ngày 18-2 là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.