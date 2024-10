Xử phạt người "báo chốt" cảnh sát giao thông

Công an thị xã Sơn Tây đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân vì có hành vi “báo chốt”.

Trước đó, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một trường hợp có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải bài viết thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định T.V.T. (trú tại Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) là người đã thực hiện hành vi “báo chốt”.

Qua làm việc, T. đã khai nhận và nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng “báo chốt”.

CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ (Ảnh minh họa)

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hành vi “báo chốt” Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là một hành vi vi phạm pháp luật, không những gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước, mà còn cổ xúy thái độ và hành vi coi thường pháp luật, đối phó với các quy định pháp luật; là hành vi tiếp tay, khiến cho nhiều tài xế chủ quan, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Việc "báo chốt" còn có thể vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng internet, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo TTXVN