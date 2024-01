Khởi tố thanh niên đi xe máy “thông chốt”, tông trọng thương CSGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.V. về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Chiều 19-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.V. (sinh năm 2006, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hiện là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP Hà Tĩnh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 ngày 17-1, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) thì phát hiện xe máy 38N3-6826 di chuyển tốc độ nhanh trên tuyến đường Hà Huy Tập theo hướng Bắc - Nam nên đã ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe với tốc độ nhanh, vượt qua 2 CSGT đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu, đâm vào Thiếu tá Hồ Sỹ Tích - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập.

Hậu quả, Thiếu tá Hồ Sỹ Tích bị thương nặng. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa Thiếu tá Hồ Sỹ Tích đi cấp cứu. Qua chẩn đoán ban đầu, Thiếu tá Hồ Sỹ Tích bị dập phổi, thương tích nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời đến thăm hỏi Thiếu tá Hồ Sỹ Tích. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được thanh niên thực hiện hành vi thông chốt là Đ.Đ.V.

Tại cơ quan công an, Đ.Đ.V. khai nhận khi đang điều khiển mô tô thì phát hiện có tổ công tác 238 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập. Nhận thức được bản thân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có bằng lái xe (17 tuổi), do lo sợ sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nên Đ.Đ.V. vượt qua chốt CSGT.

Tuy nhiên, trong quá trình "thông chốt", Đ.Đ.V. đã va chạm vào thiếu tá Hồ Sỹ Tích đang thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, Đ.Đ.V. âm tính với nồng độ cồn và chất ma túy.

