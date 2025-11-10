Củng cố, phát triển vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng

Bộ Chính trị khẳng định sự cần thiết phải ban hành "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng" của Đảng, nhằm cụ thể hóa và thống nhất các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới.

Sáng 10-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng quy định về công tác chính trị, tư tưởng”.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng”, do Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì xây dựng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Chủ trì và điều hành hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định chính trị là linh hồn, tư tưởng là nền tảng, tổ chức là phương tiện để hiện thực hóa đường lối. Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Sức mạnh và uy tín của Đảng trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị tư tưởng, tức là từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh, tầm nhìn, niềm tin và sự thống nhất trong nhận thức hành động của toàn Đảng.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “đa nguyên hóa về tư tưởng” một cách tinh vi, sâu sắc, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng không chỉ là yêu cầu nội tại, mà còn là vấn đề sống còn nhằm củng cố, phát triển vững chắc nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, quy định lần này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân.

“Hội thảo hôm nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, lý luận hiến kế, đề xuất các vấn đề chiến lược, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành quy định là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nêu rõ, công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của Đảng. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều mục tiêu to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, công tác chính trị tư tưởng càng có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài. Từ đó, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân, quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tăng cường sức mạnh nội sinh của đất nước, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu đó, Bộ Chính trị khẳng định sự cần thiết phải ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, nhằm cụ thể hóa và thống nhất các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới, thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền hành động theo nghị quyết của Đảng, tạo cơ sở thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm sự chỉ đạo đồng bộ, tránh hình thức, thành tựu hóa trong công tác tư tưởng.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẩn trương, tích cực thực hiện đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng”. Dự thảo quy định bước đầu đã khái lược, định hình được các nội dung về xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng. Trong đó, quan điểm về công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của Đảng; yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc, nhằm tạo động lực mạnh mẽ.

Theo ban tổ chức, những ý kiến, góp ý tâm huyết, xác đáng tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tiếp thu, hoàn thiện “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng” của Đảng, phù hợp với yêu cầu của thời đại số và sự phát triển của đất nước.

