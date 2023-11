Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Mỹ

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, kể từ năm 2010 đến nay, tất cả các đời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều tham dự Hội nghị ADMM mở rộng (ADMM+). Điều này thể hiện sự coi trọng của Mỹ đối với ADMM+, một cơ chế hợp quan trọng của cấu trúc an ninh khu vực.

Ông Lloyd Austin bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất vì hòa bình và an ninh khu vực, thông qua các cuộc diễn tập chung hay Chương trình các nhà lãnh đạo quốc phòng mới nổi Mỹ-ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng an ninh biển đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với an ninh khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do, rộng mở của các tuyến hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cho rằng khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Với nguyên tác tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ASEAN sẵn sàng hợp tác với Mỹ cũng như các đối tác khác để hóa giải các thách thức này.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao cam kết của Mỹ trong ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ. Hiện Mỹ đang là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đồng tình với nhận định rằng khu vực đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của tất cả các quốc gia.

Cho rằng việc đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, luôn là quan tâm và lợi ích chung của các nước, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác giữa Mỹ với các nước ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ ADMM+.

Bên lề cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN-Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp gỡ, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam...

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2 vào cuối năm 2024 và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ tham dự sự kiện này.