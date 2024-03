Cuốn sách giúp biến giấc mơ IELTS Writing band 8 thành hiện thực

Nối tiếp thành công của cuốn sách IELTS Writing Journey: From basic to band 6, đã bán được hơn 10 ngàn bản chỉ sau 5 tháng phát hành, Zenbooks vừa cho ra mắt phần 2 dành cho những người có mong muốn đạt band 8.0 IELTS với tên gọi IELTS Writing Journey: Elevate to band 8.0.