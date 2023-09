Cưỡng đoạt tài sản, phóng viên một tạp chí lĩnh án 21 tháng tù

Ngày 26-9, TAND TP Đồng Hới đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Toàn cấu kết với Lê Thị Nhung (trú thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù chưa có đủ cơ sở sai phạm của Lê Chí Hiếu, Mai Thị Thu Yến (chủ khu du lịch Đồi Mây Đắng, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) nhưng Lê Toàn đã cấu kết với Lê Thị Nhung đến khu du lịch trình thẻ phóng viên Tạp chí điện tử Một Thế Giới. Toàn đe dọa sẽ viết báo những sai phạm, sau đó rời đi.

Từ đó, Toàn nói Nhung gợi ý cho Yến rằng, nếu không muốn bị phản ánh lên báo thì phải đưa 50 triệu đồng. Tối 17-5-2023, Toàn nói Nhung liên lạc Yến đưa 30 triệu để không lên bài.

Sáng 19-5, Toàn tiếp tục đe dọa Hiếu, Yến sẽ làm việc với Chủ tịch UBND huyện về sai phạm của khu du lịch Đồi Mây Đắng. Do lo sợ, Hiếu hẹn Toàn ăn trưa cùng ngày ở Đồng Hới và đưa tiền cho Toàn trên xe ô tô do Nhung sở hữu. Ngay sau đó, Toàn và Nhung bị công an bắt.

Tại phiên tòa, Lê Toàn nhận tội, cúi đầu ăn năn, hối cãi. TAND TP Đồng Hới tuyên phạt 21 tháng tù giam với Lê Toàn. Đối với Nhung, tòa án tuyên 12 tháng tù treo, bồi thường cho bị hại 1 triệu đồng tổn thất tinh thần.