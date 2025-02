Cứu hộ một người đàn ông say rượu rơi xuống giếng sâu 30m

Ngày 5-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 ngày 4-2, anh Đ.H.B. (30 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30m tại khu vực đường Lạc Long Quân, phường An Bình.

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã tìm cách cứu anh B. nhưng do giếng quá sâu nên không đưa được nạn nhân lên. Lúc này, người dân đã báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ triển khai cứu hộ.

Nạn nhân đã được cứu hộ thành công

Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an đã đưa anh B. lên bờ an toàn. Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk, anh B. uống rượu say và rơi xuống giếng trong khuôn viên của hàng xóm.

MAI CƯỜNG