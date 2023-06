Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu tử vong

Ngày 12-6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại ấp 8, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài khiến bé L.A.T. (8 tuổi) tử vong dưới giếng sâu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc chơi đùa trước nhà, bé L.A.T không may bị rơi xuống giếng sâu. Nghe tiếng hô hoán, ông ngoại bé T. đã liều mình nhảy xuống giếng cứu cháu.

Trong tình huống khẩn cấp, mọi người đã gọi điện báo lực lượng công an. Ngay lập tức, Công an tỉnh Bình Phước đã điều một xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và các lực lượng địa phương lên phương án ứng cứu. Tuy nhiên, do giếng sâu gần 20m, thiếu oxy khiến người dân và lực lượng chức năng rất vất vả mới kéo được người ông lên mặt đất trong tình trạng đuối sức.

Đối với bé T., sau khoảng 20 phút sử dụng bình dưỡng khí cùng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được thi thể bé T. lên.