Đà Lạt: Người đàn ông tàng trữ nhiều súng, đạn trong phòng trọ

Ngày 17-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ đối với N.V.H (sinh năm 1977, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt).

Cụ thể, trong quá trình rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Trạm Hành (TP Đà Lạt) tiến hành kiểm tra tại phòng trọ của N.V.H, phát hiện đối tượng có hành vi cất giấu nhiều vũ khí.

Trong đó, có 2 khẩu súng rulo 6 lỗ ổ đạn xoay, 31 viên đạn; 1 khẩu súng dạng súng nén hơi, 1 bịch đạn chì; 25 viên dạng pháo bi; 6 viên pháo nổ; 1 hộp nghi là hợp chất thuốc pháo và nhiều linh kiện súng, vật liệu để chế tạo pháo nổ.

Súng rulo và các loại đạn, pháo tự chế được cơ quan công an thu giữ tại phòng trọ của N.V.H tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu N.V.H khai nhận do thích săn bắn nên đã lên mạng internet tìm hiểu, mua phụ kiện về lắp ráp thành các khẩu súng. Sau khi hoàn thiện, N.V.H đã mang đi săn bắn trong khu vực.

Đối với chất hoá học, nguyên phụ kiện để chế tạo pháo, N.V.H cho biết cũng tự mua và tìm hiểu để làm ra với mục đích sử dụng cho bản thân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN