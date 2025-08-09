Đà Nẵng: Bảo đảm minh bạch khi giải quyết chế độ nghỉ việc

Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất giải quyết chế độ nghỉ việc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy trước 31-8-2025. Quy trình xét duyệt phải minh bạch và đúng quy định.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản 938/UBND-SNV gửi các sở, ban ngành, xã/phường và các đơn vị trực thuộc khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận 183-KL/TW ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hải Châu (TP Đà Nẵng)

Theo đó, ngày 1-8-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 183-KL/TW về tiếp tục triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh… Trong đó, yêu cầu các địa phương “chỉ đạo xử lý dứt điểm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu sắp xếp tổ chức bộ máy” trước ngày 31-8.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu quá trình xét duyệt phải bám sát nguyên tắc, đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Đối tượng được xem xét gồm: còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm; sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm rà soát, xác định các trường hợp thuộc diện nghỉ việc hoặc vận động nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Riêng trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải được thể hiện qua kết quả đánh giá trong 3 năm liên tục gần nhất, với xếp loại cuối năm “không hoàn thành nhiệm vụ”; trường hợp sức khỏe không đảm bảo phải có hồ sơ bệnh án chứng minh.

UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, cần quan tâm công tác tư tưởng, động viên giữ chân những người còn từ trên 5 năm công tác, có năng lực, thành tích, đóng góp tích cực.

Trường hợp sức khỏe không đảm bảo (qua hồ sơ bệnh án) ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì xem xét thẩm định giải quyết nghỉ việc theo quy định, không ảnh hưởng tiến độ, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; không đề nghị bổ sung biên chế sau khi giải quyết chính sách.

Trường hợp đánh giá chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1-7 đến nay, cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, phân công lại, hoặc cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí, điều chuyển hợp lý để phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có; trường hợp không phù hợp thì phải rà soát, điều chuyển đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ, tạo điều kiện cho người có năng lực, phẩm chất tiếp tục công tác.

XUÂN QUỲNH